TOUILLON DE CULTURE 2026 Touillon
TOUILLON DE CULTURE 2026 Touillon dimanche 31 mai 2026.
Touillon
TOUILLON DE CULTURE 2026
Place de l’Église Touillon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Une large sélection de livres, disques, BD, cartes postales, jeux vidéo, mangas, et bien plus encore, en occasion ou en neuf.
Animations dédicaces, mini-conférences etc.
Tables fournies Buvette et petite restauration sur place. .
Place de l’Église Touillon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 67 87 23 comite-touillonnais@laposte.net
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English : TOUILLON DE CULTURE 2026
L’événement TOUILLON DE CULTURE 2026 Touillon a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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