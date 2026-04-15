Touillon

TOUILLON DE CULTURE 2026

Place de l’Église Touillon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Une large sélection de livres, disques, BD, cartes postales, jeux vidéo, mangas, et bien plus encore, en occasion ou en neuf.

Animations dédicaces, mini-conférences etc.

Tables fournies Buvette et petite restauration sur place. .

Place de l’Église Touillon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 67 87 23 comite-touillonnais@laposte.net

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English : TOUILLON DE CULTURE 2026

L’événement TOUILLON DE CULTURE 2026 Touillon a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)