TOUJOURS VIVANT ZENITH DE PAU Pau

TOUJOURS VIVANT

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65.2 – 65.2 – 65.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

TOUJOURS VIVANT en tournée dans toutes les Zénith de France

Dix ans ont passé.

Mais la voix de Johnny Hallyday n’a jamais quitté nos cœurs.

Sa voix originale diffusée en live, ses images projetées sur un écran géant…

Et autour de lui, 500 voix du chœur Voices Harmony s’élèvent, des musiciens live vibrent, pour l’accompagner dans la même énergie d’un ultime concert.

Toujours Vivant recrée l’émotion brute de ses shows

la puissance du rock, la ferveur du public et l’intensité collective.

Imaginé par le producteur de Rester Vivant Tour, la dernière tournée de l’artiste, cet hommage en Zénith promet une expérience collective intense, fidèle à la démesure du Taulier.

Un moment à vivre ensemble.

Pour un feu qui ne s’éteindra jamais .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : TOUJOURS VIVANT

L’événement TOUJOURS VIVANT Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau