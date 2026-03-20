Toujours Vivante – car la littérature ne meurt jamais Médiathèque Marguerite Duras Paris

A l’occasion du Printemps des cimetières 2026, le comédien Yves Heck (compagnie Tête chercheuse, Paris) propose 4 fois 20 minutes de lecture d’extraits d’œuvres subjectivement et amoureusement sélectionnées par Thierry Illouz parmi celles des plus illustres écrivain•e•s inhumé•e•s au cimetière du Père-Lachaise.

Avec :

Anna de Noailles



Georges Perec



Marcel Proust



Oscar Wilde

Sur inscription à partir du 15 avril au 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr



Balade littéraire au cimetière du Père Lachaise

Le dimanche 10 mai 2026

de 14h45 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T17:45:00+02:00

fin : 2026-05-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T14:45:00+02:00_2026-05-10T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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