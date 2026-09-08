Toukultures, Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Informations pratiques

Toukultures 11 et 12 septembre Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Toukultures s’installe à Rennes Villejean les 11 et 12 septembre pour célébrer la diversité et la richesse culturelle !

Au programme : Un village associatif, des stands de découverte et de partage, des concerts, spectacles, des jeux pour les petits et les grands ainsi que des micro-trottoirs pour donner la parole aux habitant·es

Venez rencontrer les acteurs du quartier, partager des moments chaleureux et profiter d’animations variées dans une ambiance festive et familiale.

Visuel : La Daher

Villejean – Rennes

11 & 12 septembre

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Invitation à célébrer la richesse et la diversité culturelle ! Vie associative Culture

La Daher