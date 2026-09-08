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AGENDA · Rennes

Toukultures, Maison de Quartier de Villejean, Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Toukultures, Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Maison de Quartier de Villejean
Adresse
12 rue de Bourgogne 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Toukultures 11 et 12 septembre Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Toukultures s’installe à Rennes Villejean les 11 et 12 septembre pour célébrer la diversité et la richesse culturelle !

Au programme : Un village associatif, des stands de découverte et de partage, des concerts, spectacles, des jeux pour les petits et les grands ainsi que des micro-trottoirs pour donner la parole aux habitant·es
Venez rencontrer les acteurs du quartier, partager des moments chaleureux et profiter d’animations variées dans une ambiance festive et familiale.
Visuel : La Daher
Villejean – Rennes
11 & 12 septembre

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Invitation à célébrer la richesse et la diversité culturelle ! Vie associative Culture

La Daher

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