Toul Auto Retro 2025 – Rassemblement de véhicules d’époque Jardins de l’Hôtel de Ville Toul

Toul Auto Retro 2025 – Rassemblement de véhicules d’époque Jardins de l’Hôtel de Ville Toul dimanche 21 septembre 2025.

Toul Auto Retro 2025 – Rassemblement de véhicules d’époque Dimanche 21 septembre, 11h00 Jardins de l’Hôtel de Ville Meurthe-et-Moselle

Inscriptions des véhicules auprès de CVG : https://cvg.asso.fr/ https://www.facebook.com/clubvignettegratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le rassemblement emblématique de véhicules anciens, Toul Auto Rétro, revient, cette année, pour une nouvelle édition placée sous le signe de la passion automobile et du patrimoine roulant. Rendez-vous incontournable pour les collectionneurs, amateurs et curieux, l’événement mettra à l’honneurdeux icônes de l’industrie automobile française : la DS et l’Alpine, qui célèbrent toutes deux leur 70ᵉ anniversaire.

Expositions et moments de convivialité rythmeront cette manifestation, offrant au public l’occasion de (re)découvrir l’histoire et l’élégance de ces modèles légendaires.

Buvette et restauration sur place.

À cette occasion, la ville de Toul sera labellisée « Ville d’accueil des véhicules d’époque », en partenariat avec la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque).

Jardins de l’Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 63 70 00 https://www.toul.fr/ https://www.facebook.com/Villedetoul Le jardin est situé en face de l’hôtel de ville et de la cathédrale Saint-Étienne de Toul.

L’hôtel de ville actuel est l’ancien palais épiscopal, dont la construction a été lancée en 1739 par Monseigneur Scipion Jérôme Bégon, sur des plans de Nicolas Pierson.

Autour du bassin central du parc, des bégonias rappellent le lien entre Toul et ces fleurs, qui comptent de nombreuses espèces. Le parc abrite également un riche patrimoine arboré, dont un Ginkgo biloba labellisé « Arbre remarquable de France ». Ce ginkgo aurait été rapporté de Toulon par l’amiral Henri de Rigny, né à Toul en 1782, vainqueur de la bataille de Navarin en 1827, puis ministre de la Marine et des Affaires étrangères sous Louis-Philippe.

Michel Bégon, intendant du roi Louis XIV aux Antilles, dont le deuxième fils devint évêque de Toul en 1723, y envoya le botaniste Charles Plumier. Ce dernier y découvrit de petites plantes herbacées qu’il baptisa Bégonia, en hommage à son bienfaiteur. Il s’agit de la première dédicace botanique de ce genre. Accès par le quai de la glacière / Parvis de la Cathédrale.

Le rassemblement emblématique de véhicules anciens, Toul Auto Rétro, revient, cette année, pour une nouvelle édition placée sous le signe de la passion automobile et du patrimoine roulant. pour les à…

© Ville de Toul