Toul Auto Retro Toul

dimanche 21 septembre 2025.

Toul Auto Retro

Place Charles de Gaulle Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-09-21 11:00:00

2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Rendez-vous incontournable pour les collectionneurs, amateurs et curieux. Cette édition 2025 mettra à l’honneur deux icônes de l’industrie automobile française la DS et l’Alpine, qui célèbrent toutes deux leur 70e anniversaire.

Expositions et moments de convivialité viendront rythmer cette manifestation, offrant au public l’occasion de (re)découvrir l’histoire et l’élégance de ces modèles de légende. À cette occasion, la Ville de Toul sera labellisée « Ville d’accueil des véhicules d’époque », en partenariat avec la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque).

Buvette et restaurationTout public

0 .

Place Charles de Gaulle Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

A not-to-be-missed event for collectors, enthusiasts and the curious. This 2025 edition will feature two icons of the French automotive industry: the DS and the Alpine, both celebrating their 70th anniversary.

Exhibitions and social events will punctuate the event, giving the public the opportunity to (re)discover the history and elegance of these legendary models. To mark the occasion, Toul will be awarded the « Ville d’accueil des véhicules d’époque » label, in partnership with the FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque).

Refreshments and catering

German :

Ein unumgängliches Treffen für Sammler, Liebhaber und Neugierige. In der Ausgabe 2025 werden zwei Ikonen der französischen Automobilindustrie geehrt: die DS und die Alpine, die beide ihr 70-jähriges Jubiläum feiern.

Ausstellungen und gesellige Momente werden den Rhythmus der Veranstaltung bestimmen und dem Publikum die Gelegenheit bieten, die Geschichte und die Eleganz dieser legendären Modelle (wieder) zu entdecken. Bei dieser Gelegenheit wird die Stadt Toul in Zusammenarbeit mit der FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque) als « Stadt des Empfangs von Oldtimern » ausgezeichnet.

Getränke und Speisen

Italiano :

Un evento imperdibile per collezionisti, appassionati e curiosi. Il 2025 vedrà protagoniste due icone dell’industria automobilistica francese: la DS e l’Alpine, che festeggiano entrambe il loro 70° anniversario.

Mostre ed eventi sociali scandiranno l’evento, dando al pubblico la possibilità di (ri)scoprire la storia e l’eleganza di questi modelli leggendari. Per l’occasione, Toul sarà insignita del titolo di « Città che ospita i veicoli d’epoca », in collaborazione con la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque).

Rinfresco e ristorazione

Espanol :

Una cita ineludible para coleccionistas, aficionados y curiosos. El salón 2025 contará con la presencia de dos iconos de la industria automovilística francesa: el DS y el Alpine, ambos celebrando su 70 aniversario.

Exposiciones y actos sociales puntuarán el evento, dando al público la oportunidad de (re)descubrir la historia y la elegancia de estos modelos legendarios. Con este motivo, Toul recibirá el título de « Ciudad de los vehículos de época », en colaboración con la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque).

Refrescos y catering

