Toul’ Monde Court 5 et 10km de Toul Semi nocturne Espace Dedon Toul

Toul’ Monde Court 5 et 10km de Toul Semi nocturne

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:50:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un week-end 100% à Toul tu viens pour exploser tes limites !

Samedi, tu déglingues le chrono du 5km ou 10km route.

Dimanche, tu t’attques aux Côtes de Toul 10, 21 ou 37km de trail qui ne te donneront aucun répit.

Tu veux vraiment te tester ? Combine route le samedi + trail le dimanche avec les challenges Mini ou Maxi.

À Toul tu viens, tu cours, tu domines.

5 & 10km de Toul Samedi soir, tu viens chercher la perf en semi-nocturne.

Deux parcours ultra roulants, parfaits pour exploser ton chrono.

Une ambiance festive, musique partout, arrivée survoltée tu cours, tu vibres, tu te fais porter par le bruit.

5km pour envoyer du lourd (départ à 19h50).

10km pour tout casser (départ à 20h20).

Toul, samedi soir tu brilles sous nos projecteurs.Adultes

9 .

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est toulmondecourt@ustoulathle.fr

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English :

A weekend 100% in Toul: come and push your limits!

On Saturday, you’ll set your sights on the 5km or 10km road race.

On Sunday, you’ll tackle the Côtes de Toul: 10, 21 or 37km of trail running that will give you no respite.

Do you really want to test yourself? Combine road on Saturday + trail on Sunday with the Mini or Maxi challenges.

In Toul: you come, you run, you dominate.

5 & 10km de Toul Saturday evening, you’re in for a semi-nocturnal performance.

Two ultra-road courses, perfect for breaking your time.

A festive atmosphere, music everywhere, an overexcited finish: you run, you vibrate, you’re carried along by the noise.

5km to get your groove on (start at 7.50pm).

10km to break it all down (starting at 8.20pm).

Toul, Saturday evening: you shine in the spotlight.

L’événement Toul’ Monde Court 5 et 10km de Toul Semi nocturne Toul a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES