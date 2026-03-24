Toul’ Monde Court Trail des Côtes de Toul Espace Dedon Toul

Toul’ Monde Court Trail des Côtes de Toul

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Un week-end 100% à Toul tu viens pour exploser tes limites !

Samedi, tu déglingues le chrono du 5km ou 10km route.

Dimanche, tu t’attques aux Côtes de Toul 10, 21 ou 37km de trail qui ne te donneront aucun répit.

Tu veux vraiment te tester ? Combine route le samedi + trail le dimanche avec les challenges Mini ou Maxi.

À Toul tu viens, tu cours, tu domines.

Trail des Côtes de Toul Dimanche, tu viens te mesurer au vrai terrain.

Trois parcours qui ne pardonnent pas

– Trace de Saint-Michel 10km avec 400m D+ ; départ à 9h30 Un tracé explosif ça grimpe, ça relance, ça file jusqu’à l’arrivée. Tu viens pour envoyer.

– Trace du Diable 21km avec 900m D+ ; départ 9h Un parcours qui te teste mentalement et physiquement.

– Trace des Leuques 37km avec 1600m D+ ; départ à 7h45 Le défi ultime long, dur, exigeant. Tu montes, tu luttes, tu tiens. Les vrais savent.

Des sentiers magnifiques, des montées qui piquent, une ambiance trail authentique et un public chaud bouillant.

Dimanche, les Côtes de Toul t’attendent À toi de montrer ce que t’as dans les jambeAdultes

16 .

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est toulmondecourt@ustoulathle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend 100% in Toul: come and push your limits!

On Saturday, you’ll set your sights on the 5km or 10km road race.

On Sunday, you’ll tackle the Côtes de Toul: 10, 21 or 37km of trail running that will give you no respite.

Do you really want to test yourself? Combine road on Saturday + trail on Sunday with the Mini or Maxi challenges.

In Toul: you come, you run, you dominate.

Trail des Côtes de Toul Come and test yourself on real terrain on Sunday.

Three unforgiving courses:

– Trace de Saint-Michel 10km with 400m D+; start at 9:30 a.m.: An explosive course: climbing, relaunching, racing to the finish. You come to send it.

– Trace du Diable 21km with 900m D+; 9am start: A course that tests you mentally and physically.

– Trace des Leuques 37km with 1600m D+; start at 7:45am: The ultimate challenge: long, hard, demanding. You climb, you fight, you hold on. The real ones know.

Magnificent trails, stinging climbs, an authentic trail atmosphere and an enthusiastic public.

On Sunday, the Côtes de Toul await you: it’s up to you to show what you’ve got

L’événement Toul’ Monde Court Trail des Côtes de Toul Toul a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES