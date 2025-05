Toul scooters show – Skatepark Park Marite et Mathias Toul, 10 mai 2025 10:00, Toul.

Meurthe-et-Moselle

Toul scooters show Skatepark Park Marite et Mathias Avancée porte de MEtz Toul Meurthe-et-Moselle

1ère édition du Toul Scooter Show organisé par la Toul Urbans Sports Association.

Cette compétition sera le premier championnat régional du Grand Est de trottinette Freestyle.

Des riders de toute la région et de toute la France sont attendus !

Sur place, il y aura un foodtruck, « le Chaudron vert » qui sera présent pour vous régaler avec ses burgers réalisés avec des produits locaux.

C’est LE rendez-vous trottinettes Freestyle qu’il ne faut pas rater !Tout public

Skatepark Park Marite et Mathias Avancée porte de MEtz

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 39 40 53

English :

1st Toul Scooter Show organized by the Toul Urbans Sports Association.

This competition will be the first regional championship in the Grand Est region for freestyle scooters.

Riders from all over the region and France are expected!

A foodtruck, « le Chaudron vert », will be on hand to treat you to burgers made with local produce.

This is THE freestyle scooter event not to be missed!

German :

1. Ausgabe der Toul Scooter Show, die von der Toul Urbans Sports Association organisiert wird.

Dieser Wettbewerb wird die erste regionale Meisterschaft des Grand Est für Freestyle-Scooter sein.

Es werden Rider aus der gesamten Region und aus ganz Frankreich erwartet!

Vor Ort wird es einen Foodtruck geben, « le Chaudron vert », der Sie mit seinen aus lokalen Produkten hergestellten Burgern verwöhnen wird.

Es ist DAS Freestyle-Roller-Treffen, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

1° Toul Scooter Show organizzato dall’Associazione Sportiva Toul Urbans.

Questa competizione sarà il primo campionato regionale di scooter freestyle nella regione del Grand Est.

Sono attesi piloti da tutta la regione e dalla Francia!

Un foodtruck, « le Chaudron vert », sarà a disposizione per servire hamburger preparati con prodotti locali.

Questo è l’evento di scooter freestyle da non perdere!

Espanol :

1er Toul Scooter Show organizado por la Toul Urbans Sports Association.

Esta competición será el primer campeonato regional de scooter freestyle de la región de Grand Est.

Se esperan pilotos de toda la región y de Francia

Un foodtruck, « le Chaudron vert », servirá hamburguesas elaboradas con productos locales.

Este es EL evento de scooter freestyle que no te puedes perder

