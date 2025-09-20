Toulon brûle-t-il ? Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Toulon

Toulon brûle-t-il ? Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Toulon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Jeu d’enquête théâtralisé

Public familial à partir de 10 ans

Cette expérience, conçue par l’association Les Yeux dans les Jeux, offre une immersion à réalité historique autour d’une enquête visant à démasquer un traître au sein d’un réseau de résistants.

À partir de la découverte d’un document dans les archives du mémorial, les participants résolvent des énigmes et, grâce aux échanges avec les comédiens incarnant les descendants des résistants, explorent la mémoire de cet épisode essentiel de l’histoire locale.

Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence 8458 Route du Faron, 83200 Toulon, France

Bâti au milieu du XIXe siècle par le capitaine Noël, cette tour fut complétée par une batterie en 1875. Désaffectée après le premier conflit mondial, elle sera réhabilitée après la Seconde Guerre mondiale comme lieu de mémoire de la libération de Toulon et désignée, en 1963, pour accueillir le Mémorial du Débarquement de Provence en 1944.

Lieu d’évocation historique, le mémorial rend hommage aux combattants avec des expositions et un film.

ONaCVG