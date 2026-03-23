TOULOUSE AIME LES CONTES MAISON DE L’OCCITANIE Toulouse

TOULOUSE AIME LES CONTES

MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Rendez-vous à la Maison de l’Occitanie pour la première édition du festival autour des contes de la Région !

Au côté des conteurs reconnus comme Kika FARRÉ ou Patrick le PAYRÉ, venez découvrir la nouvelle et talentueuse génération.

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL

VENDREDI

​- 18h Le vendredi visite guidée de la Maison de l’Occitanie (Sur réservation)

Venez visiter l’Ostal d’Occitània (Maison de l’Occitanie) installée dans l’ancienne demeure des Capitouls Huc de Boysson et Jean de Cheverry. Datant du XV° et XVI° siècle, cet hôtel est la propriété de la Mairie de Toulouse.

– 19h Apéro conté. Venez écouter des contes et paroles de notre région

– 21h spectacle La Capitaine Cartographe par Suzon Mouilleau et Oscar Brach (sur réservation)

Une histoire racontée à deux voix, deux identités, pour tenter d’explorer nos profondeurs, celles qui façonnent nos intimités…

​​- 22h15 Veillée (accès libre). Venez raconter, ou simplement écouter, un conte, une poésie, du slam…

SAMEDI

​- 18h Le samedi Concert trad

– 19h Apéro conté. Venez écouter des contes et paroles de notre région

– 21h00 Spectacle Histoires d’amour histoires de Fous par Kika Farré (sur réservation)

Une conteuse vous raconte des contes de la région, accompagnée de son fidèle accordéon diatonique.

– 22h15 Veillée (accès libre). Venez raconter, ou simplement écouter, un conte, une poésie, du slam…

Côté restauration Maria et Juan vous accueillent sur la terrasse de leur restaurant culturel A TAULA. Passionnés de gastronomie, ils travaillent depuis huit ans avec des produits locaux et de saison .

MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie greenpinkfestival@gmail.com

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English :

Join us at the Maison de l’Occitanie for the first edition of the regional storytelling festival!

L’événement TOULOUSE AIME LES CONTES Toulouse a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE