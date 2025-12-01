TOULOUSE CHRISTMAS GOSPEL CASINO BARRIERE Toulouse

TOULOUSE CHRISTMAS GOSPEL

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Plongez dans la magie de Noël lors d’un concert exceptionnel où les voix puissantes et envoûtantes du gospel rencontrent la chaleur des chants traditionnels de Noël.

Un moment vibrant d’émotions, de partage et de lumière, porté par des artistes talentueux qui réinterprètent les grands classiques dans une ambiance festive, moderne et résolument féérique.

A ne pas manquer. 20 .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas at an exceptional concert where the powerful, haunting voices of gospel meet the warmth of traditional carols.

German :

Tauchen Sie bei einem außergewöhnlichen Konzert in den Zauber der Weihnacht ein, wenn die kraftvollen und fesselnden Stimmen des Gospel auf die Wärme traditioneller Weihnachtslieder treffen.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale in un concerto eccezionale in cui le voci potenti e ammalianti della musica gospel incontrano il calore dei canti natalizi tradizionali.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad en un concierto excepcional en el que las poderosas e inquietantes voces de la música gospel se unen a la calidez de los villancicos tradicionales.

L’événement TOULOUSE CHRISTMAS GOSPEL Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE