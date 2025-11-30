TOULOUSE DJANGO FESTIVAL AUTRUCHE Toulouse
TOULOUSE DJANGO FESTIVAL Dimanche 30 novembre, 18h30 AUTRUCHE Haute-Garonne
Début : 2025-11-30T18:30:00 – 2025-11-30T20:00:00
Concert des stagiaires du toulouse django festival.
Pleins de musiciens, de la bonne humeur.
AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jazz Manouche