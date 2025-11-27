TOULOUSE DJANGO FESTIVAL Toulouse

TOULOUSE DJANGO FESTIVAL

3 jours de concerts avec la crème de la crème du jazz manouche actuel !

Le jazz manouche, style musical initié par le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli dans les années 30, est aujourd’hui un courant musical clairement identifié et reconnu à l’international comme partie intégrante du patrimoine musical français.

Au programme de cette 2e édition trois soirées d’exception dédiées au jazz manouche. Le jeudi, Django Viatge ouvrira le bal au Jazz Club Le Taquin, le vendredi ce sera au tour de Florin Niculescu à la Salle du Sénéchal, et le samedi, le festival se clôture avec Stochelo Rosenberg à la MAC. Chaque concert combine virtuosité, émotion et partage, et offre un panorama raffiné des différentes esthétiques du genre, un moment précieux pour tous les amateurs de jazz exigeants.

3 days of concerts featuring the crème de la crème of Gypsy jazz!

3 Tage voller Konzerte mit der Crème de la Crème des aktuellen Gypsy-Jazz!

3 giorni di concerti con la crème de la crème del Gypsy jazz di oggi!

3 días de conciertos con la crème de la crème del jazz gitano actual

