TOULOUSE EN PÉNICHE ESCALE AU SOMAIL

Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

L’AOP Minervois à l’abordage de la ville rose du 7 au 16 mai.

Le canal du midi serpente à travers l’AOP Minervois sur 61km. Classé patrimoine mondial de l’UNESCO cet ouvrage va retrouver son rôle de route commerciale en mai 2026.

Les vignerons du Minervois partent du Somail lors de leur évènement Toulouse en péniche . L’objectif est de rallier le Minervois à Toulouse, en péniche, de faire du transport de vin et des soirées lors de chaque escale.

Trois points de chargement en Minervois Le Somail le 7/05, Homps le 9/05, Trèbes le 12/05.

Un point de déchargement Castelnaudary le 14/05.

Livraison sur Toulouse le 16/05.

Livraison clients pros et particuliers.

A partir de 17h, arrivée de la péniche Le Tourmente , chargement de vin sur la péniche

A partir de 18h, dégustation de vins AOP Minervois en présence des vignerons aux abords de la péniche

A partir de 20h, soirée So Tastes dans le ou les restaurants partenaires. Une soirée So Tastes c’est Le laboratoire épicurien des vignerons du Minervois ! Une carte des vins 100% Minervois, dégustation en présence des vignerons, Tastes (tapas) imaginés par le restaurant et ambiance musicale.

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Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie

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English :

The Minervois PDO boards the Ville Rose from May 7 to 16.

The Canal du Midi winds its way 61km through the Minervois PDO. Classified as a UNESCO World Heritage site, the canal will be reactivated as a trade route in May 2026.

The Minervois winegrowers set off from Le Somail for their Toulouse en péniche event. The aim is to sail from the Minervois to Toulouse by barge, transporting wine and holding evening events at each stop.

Three loading points in the Minervois: Le Somail on May 7, Homps on May 9, Trèbes on May 12.

One unloading point: Castelnaudary on 14/05.

Delivery to Toulouse on 16/05.

Delivery to professional and private customers.

From 5pm, arrival of the barge Le Tourmente , loading of wine onto the barge

From 6pm, tasting of AOP Minervois wines in the presence of the winemakers on the barge

From 8pm, So Tastes evening in one or more partner restaurants. A So Tastes evening is: the epicurean laboratory of Minervois winemakers! A 100% Minervois wine list, tastings in the presence of the winemakers, Tastes (tapas) imagined by the restaurant and musical ambiance.

L’événement TOULOUSE EN PÉNICHE ESCALE AU SOMAIL Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi