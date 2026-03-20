TOULOUSE EN PENICHE

PORT SAINT SAUVEUR Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre des 30 ans du Canal du Midi à l’UNESCO, les vignerons de l’AOP Minervois lancent un événement itinérant inédit qui fait revivre l’histoire du transport du vin… par péniche ! En effet cet ouvrage va retrouver son rôle de route commerciale en mai 2026.

De port en port sur 61km, ils redonnent vie au canal en venant à votre rencontre pour des moments conviviaux mêlant échanges, découvertes et dégustations. Et parce que l’expérience se prolonge au-delà des quais, les soirées se poursuivent dans des restaurants partenaires pour célébrer les vins du Minervois comme il se doit.

Prochaine escale à Toulouse avec La péniche La Tourmente qui jette l’ancre pour une journée festive et immersive Au programme

– 14h 18h dégustations en présence des vignerons sur les quais, avec possibilité de récupérer directement vos commandes au bateau lors du déchargement.

– À partir de 19h cap sur le Flashback Café pour une soirée “So Tastes” en compagnie des vignerons, autour des vins fraîchement arrivés… par péniche. .

PORT SAINT SAUVEUR Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 4 68 27 80 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 30th anniversary of the UNESCO Canal du Midi, the Minervois PDO winegrowers are launching a unique touring event to bring back to life the history of wine transport? by barge! In May 2026, the canal will once again be used as a trade route.

L’événement TOULOUSE EN PENICHE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE