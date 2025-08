TOULOUSE FC SEVILLE FC STADIUM DE TOULOUSE Toulouse

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Début : 2025-08-10 17:00:00

Une ambiance de feria avant l’heure du match !

Chères supportrices, chers supporters ! Préparez vos chemises blanches et vos foulards rouges et rejoignez-nous pour une expérience unique et festive, comme jamais le Stadium n’en a connu ! Pour ce dernier match de pré-saison et le premier à domicile de la saison 2025-2026, le TéFéCé vous invite à une grande fiesta espagnole sur le parvis du Stadium !

Au programme, sur le parvis :

– Des cours de Flamenco pour apprendre à danser comme un vrai Andalou.

– Un taureau mécanique pour les plus courageux

– Des barbiers pour une touche d’élégance à l’Espagnole.

– Une ambiance musicale pour vous transporter directement en territoire hispanique.

Côté restauration, un voyage culinaire vous attend :

– Sangria fraîche et fruitée pour trinquer entre amis sous le soleil.

– Pipas et olives pour grignoter comme en terrasse.

– Des spécialités espagnoles

– Et bien sûr, le match ! Après cette immersion espagnole, place au football avec la rencontre TéFéCé-Seville FC. Coup d’envoi à 19h.

Zoom sur les solutions pour rejoindre le Stadium avec Tisséo simple en métro, tram ou navette ! Plus d’informations sur le site du réseau des transports en commun sur www.tisseo.fr 9 .

