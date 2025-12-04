TOULOUSE J’ADORE – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

TOULOUSE J’ADORE Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Un couple de jeunes parisiens est nommé à Toulouse. C’est la joie totale.A la recherche d’un appartement super bien placé dans un quartier trop tendance , ils poussent la porte d’une agence immobilière tenue par Barbara la toulousaine type ! Elle les prend sous son aile avec non seulement la mission de leur trouver un super appartement mais aussi de faire d’Armand et Stéphanie de vrais toulousains : Qui pensent toulousains, parlent toulousain et boivent toulousain. Apprentissage de la langue, découverte du vocabulaire imagé, initiation à l’apéro, tout y est … et si l’on rajoute qu’Armand est à Toulouse pour mettre en marche une idée révolutionnaire, on se dit que ça ne va pas être triste ! Quand les toulousains rigolent de Toulouse, ils prouvent leur humour; Quand Toulouse parle à Paris ce n’est pas que de l’amour, et ça, ça vaut vraiment le détour ! De : Eric CARRIERE Mise en scène : Roger LOURET Déconseillé aux enfants en-dessous de 7 ans

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31