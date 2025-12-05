TOULOUSE J’Y RESTE – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

TOULOUSE J’Y RESTE Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : TOULOUSE J’Y RESTE En même temps que l’incroyable succès de TOULOUSE J’ADORE et ses 1000 représentations, voici TOULOUSE J’Y RESTE, suite de cette pièce hilarante très «Toulouse». Angélique Panchéri et ses deux compères explosent dans cette comédie.Pourquoi Toulouse provoque t’elle un sentiment d’amour sans fin ? Pourquoi on ne quitte jamais vraiment Toulouse ?Vous le saurez en venant rire à Toulouse j’y reste !C’est drôle , c’est nerveux , c’est Toulouse ! Déconseillé aux enfants en-dessous de 7 ansEcrit et mis en scène par Eric Carrière (Les chevaliers du fiel) Comédiens : Angélique Panchéri, Laure Lapeyre, Patrice Ortega

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31