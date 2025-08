TOULOUSE LES ORGUES Toulouse

mercredi 1 octobre 2025.

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-12

2025-10-01

Cette année, Toulouse les Orgues fête la 30ème édition de son Festival international !

Deux mille ans après son invention, l’orgue à tuyaux continue de fasciner les classes d’orgue forment une nouvelle génération de musiciens et musiciennes passionnés et généreux. Hors du champ de la musique classique, l’instrument attire les créateurs et créatrices avides de nouvelles expériences acoustiques.

À l’occasion de son anniversaire, le Festival célèbre toute la vitalité de la scène organistique en mettant à l’honneur la nouvelle génération d’organistes. Venez découvrir quelques talents prometteurs Lucile Dollat et Alma Bettencourt, ancienne et actuelle organiste à Radio France, le Berlinois Sebastian Heindl, ainsi que les lauréats du Concours international d’Orgue de Toulouse 2024, Fabrizio Guidi et William Fielding.

Vous retrouvez également des musiciens que les festivaliers connaissent et apprécient Thierry Escaich avec le Quatuor Tchalik, Michel Bouvard et François Espinasse dans un programme dédié à Nicolas de Grigny.

Une soirée spéciale vous permet d’écouter Roger Sayer, l’organiste qui interprète la bande originale du film Interstellar composée par Hans Zimmer. L’Américaine Kali Malone vous entraîne dans l’univers de son album All life long lors de la toute première Nuit du Gesù.

Enfin, ne manquez pas le Concert de Clôture, entièrement dédié à J.S. Bach, avec un programme original interprété par le remarquable Ensemble Sjaella de Leipzig, accueilli pour la première fois en France.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival ! .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org

English :

This year, Toulouse les Orgues celebrates the 30th edition of its International Festival!

German :

Dieses Jahr feiert Toulouse les Orgues die 30. Ausgabe seines internationalen Festivals!

Italiano :

Quest’anno, Toulouse les Orgues celebra la 30ª edizione del suo Festival internazionale!

Espanol :

Este año, Toulouse les Orgues celebra la 30ª edición de su Festival internacional

