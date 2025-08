TOULOUSE MÉTROPOLE RUN EXPERIENCE Toulouse

TOULOUSE MÉTROPOLE RUN EXPERIENCE Toulouse dimanche 2 novembre 2025.

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

10km, semi & marathon au coeur de la ville rose pour une expérience running hors du commun !

Pensé comme bien plus qu’une simple course, la Toulouse Métropole Run Expérience s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de course à pied. Une expérience unique mêlant performance, convivialité et engagement environnemental.

Venez vous défier à travers plusieurs épreuves de tailles !

2 jours de fête pour 5 formats de course Avec cinq épreuves au programme, chacun peut trouver sa place, quel que soit son niveau ou son envie :

– Le Marathon des Géants (42,195 km)

– Le Semi-Marathon de la Garonne (21,1 km)

– Le 10 km du Capitole

– Le Marathon Relais des Pionniers de l’Aéropostale (en équipe de 4 à 6)

– La Course des P’tits Rex, pour les enfants

Retrouvez le programme détaillé de cette nouvelle édition sur le site internet du Toulouse Metropole Run Experience. 5 .

TOULOUSE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

10km, half & full marathons in the heart of the Ville Rose for an extraordinary running experience!

German :

10km, Semi & Marathon im Herzen der rosa Stadt für ein außergewöhnliches Lauferlebnis!

Italiano :

10 km, mezza e intera maratona nel cuore della Città Rosa per un’esperienza di corsa straordinaria!

Espanol :

maratones de 10 km, medio maratón y maratón completo en el corazón de la Ciudad Rosa para vivir una experiencia de running extraordinaria

