TOULOUSE NOUVELLE MODE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
2025-11-15
Toulouse Nouvelle Mode est un événement festif et convivial qui propose des solutions locales qui permettent de s’habiller avec style et de manière responsable !
Rendez-vous au coeur des Halles de la Cartoucherie. L’occasion pour vous de découvrir le Village des marques engagées, upcycling, seconde main et faire des achats responsables. Participez également à des ateliers de création, apprenez à coudre, customiser et réparer vos vêtements. Puis bien sûr, assistez à un défilé de mode où des marques engagées, des créateurs upcycling et des magasins de seconde main s’allient pour vous en mettre plein les yeux ! .
HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@toulousenouvellemode.fr
English :
Toulouse Nouvelle Mode is a festive and convivial event that offers local solutions for dressing stylishly and responsibly!
German :
Toulouse Nouvelle Mode ist eine festliche und gesellige Veranstaltung, die lokale Lösungen vorstellt, mit denen man sich stilvoll und verantwortungsvoll kleiden kann!
Italiano :
Toulouse Nouvelle Mode è un evento festoso e amichevole che offre soluzioni locali per vestire in modo elegante e responsabile!
Espanol :
Toulouse Nouvelle Mode es un evento festivo y acogedor que ofrece soluciones locales para vestir con estilo y responsabilidad
2025-10-29