TOULOUSE POLARS DU SUD RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN MÉDIATHÈQUE LAVERNOSE-LACASSE Lavernose-Lacasse

TOULOUSE POLARS DU SUD RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN MÉDIATHÈQUE LAVERNOSE-LACASSE Lavernose-Lacasse vendredi 10 octobre 2025.

TOULOUSE POLARS DU SUD RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN

MÉDIATHÈQUE LAVERNOSE-LACASSE Impasse du Château Lavernose-Lacasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Pour la 17ème du festival international de littératures noires et policières « Toulouse polars du Sud » la médiathèque vous donne rendez-vous pour venir rencontrer l’auteur Marin Ledun.

« Écrire, c’est avant tout une rencontre celle de l’auteur avec ses lecteurs, mais aussi celle des idées avec les émotions.

Inscription obligatoire. .

MÉDIATHÈQUE LAVERNOSE-LACASSE Impasse du Château Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 59 39 mediatheque@lavernose-lacasse.fr

English :

For the 17th edition of the « Toulouse polars du Sud » international crime and noir literature festival, the media library invites you to meet author Marin Ledun.

German :

Anlässlich des 17. internationalen Festivals für schwarze Literatur und Krimis « Toulouse polars du Sud » lädt Sie die Mediathek zu einem Treffen mit der Autorin Marin Ledun ein.

Italiano :

In occasione della 17ª edizione del festival internazionale di letteratura poliziesca e noir « Toulouse polars du Sud », la biblioteca multimediale è lieta di invitarvi a incontrare l’autore Marin Ledun.

Espanol :

Con motivo de la 17ª edición del festival internacional de literatura policíaca y negra « Toulouse polars du Sud », la mediateca tiene el placer de invitarle a conocer al autor Marin Ledun.

L’événement TOULOUSE POLARS DU SUD RENCONTRE AVEC MARIN LEDUN Lavernose-Lacasse a été mis à jour le 2025-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE