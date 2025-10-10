TOULOUSE POLARS DU SUD FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO Toulouse

TOULOUSE POLARS DU SUD FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO Toulouse vendredi 10 octobre 2025.

TOULOUSE POLARS DU SUD

FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO 3 Rue Georges Vivent Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Humour noir, le polar se marre avec Toulouse Polars du Sud !

Le festival international des littératures noires et policières Toulouse Polars du Sud, votre rendez-vous littéraire incontournable de la rentrée est de retour ! Cette année encore un duo de choc va parrainer cette 17e édition Michèle Pedinielli, autrice française, et Valerio Varesi, auteur italien. Ils sont très bien entourés par une quarantaine d’auteurs, français et étrangers. Pour faire monter le suspens, citons Johana Gustawsson, Victor Del Arbol, Céline Denjean, Pascal Dessaint, Marin Ledun, Jérôme Leroy, Gabrielle Massat, Frédéric Paulin, Leye Adenle, Henri Loevenbruck, Jacky Schwartzmann… et bien d’autres……

Comme tous les ans, le festival hors-les-murs ouvre le bal avec une semaine d’animations littéraires. Dans plus de 70 sites de la région Occitanie, le polar se dévoile sous toutes ses formes projections de courts métrages noirs en partenariat avec Séquence Court Métrage, animation littéraire au Castelet de la prison Saint-Michel, animations aux Archives municipales, lectures, stages d’écriture, rencontres dans plus d’une centaine de médiathèques, bibliothèques publiques, librairies, comités d’entreprise. Les auteurs vont également à la rencontre des jeunes lecteurs dans les établissements scolaires, du primaire à l’université, de la Région Occitanie.

A noter les temps forts comme la soirée organisée au Muséum (en partenariat avec le Muséum et Toulouse Métropole) Les masques tombent jeu d’enquête écrit et scénarisé par Benoît Séverac et le rallye- enquête Requiem pour un ami perdu , écrit cette année par l’auteur toulousain Manu Causse. Pendant le week-end, vous pouvez assister à de nombreuses tables rondes, séances de dédicace, profiter d’expositions et d’une ludothèque, participer à des animations comme des jeux de rôle pour les grands et des jeux d’enquête pour les moins grands, une très belle exposition Retronews de la Bibliothèque nationale de France… et au total, plus d’une centaine de rendez-vous seront proposés

Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival. .

FORUM DE LA RENAISSANCE BASSO CAMBO 3 Rue Georges Vivent Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie toulouse.polars.du.sud@gmail.com

English :

Black humor, thrillers get a laugh with Toulouse Polars du Sud!

German :

Schwarzer Humor, der Krimi « lacht » mit Toulouse Polars du Sud!

Italiano :

Umorismo nero, thriller e risate con Toulouse Polars du Sud!

Espanol :

Humor negro, thrillers ¡Reírse a carcajadas con Toulouse Polars du Sud!

