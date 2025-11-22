TOULOUSE SPIRITS CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse

TOULOUSE SPIRITS

CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Le Salon des Spiritueux fait son grand retour ! Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de spiritueux, les professionnels de l’industrie et les curieux en quête d’exploration sensorielle.

Le Toulouse Spirits rassemble une nouvelle fois les plus grands noms français de l’univers des spiritueux producteurs, distillateurs et marques de renom. Du gin au rhum, en passant par le whisky, l’armagnac, le cognac ou encore les liqueurs artisanales, vous avez l’opportunité de rencontrer les créateurs derrière ces élixirs d’exception et de déguster une sélection rare et emblématique.

Un programme riche et varié

– Des dégustations exclusives une sélection de spiritueux rares à découvrir.

– Un bar à cocktails pour déguster les différentes cuvées du salon.

– Du flair bartending 2 shows par jour avec Original Cocktails Solution.

– Des sessions interactives des échanges privilégiés avec les professionnels du secteur pour percer les secrets de fabrication.

– Un espace de networking un moment clé pour les acteurs du marché souhaitant développer leur réseau et leurs collaborations. 24.9 .

English :

The Salon des Spiritueux is back! A not-to-be-missed event for spirits enthusiasts, industry professionals and the curious in search of sensory exploration.

German :

Der Salon des Spiritueux ist wieder da! Ein unumgängliches Treffen für Spirituosenliebhaber, Fachleute aus der Industrie und Neugierige auf der Suche nach sensorischer Erkundung.

Italiano :

Il Salon des Spiritueux è tornato! Un evento imperdibile per gli appassionati di liquori, i professionisti del settore e i curiosi in cerca di esplorazioni sensoriali.

Espanol :

¡Vuelve el Salon des Spiritueux! Una cita ineludible para los amantes de los espirituosos, los profesionales del sector y los curiosos en busca de exploración sensorial.

