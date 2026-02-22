TOULOUSE VINTAGE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

TOULOUSE VINTAGE

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Amoureux du Vintage, cet événement est fait pour vous ! Un gigantesque salon vous attend pour dénicher des pépites à Toulouse.

Plongez dans un univers vintage mode, accessoires, décoration et mobilier ! Une trentaine d’exposants de qualité et surtout authentiques vous ramènent en enfance ! A la recherche d’un 33 tours culte, d’une affiche vintage, d’un jouet d’enfance ou d’un poste de radio rétro ? .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-vintage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vintage lovers, this is the event for you! A gigantic show awaits you to unearth nuggets in Toulouse.

L’événement TOULOUSE VINTAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE