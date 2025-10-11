Toulx-Sainte-Croix et les Pierres Jaumâtres Connaissances Ancestrales Toulx-Sainte-Croix
Toulx-Sainte-Croix Creuse
Sortie à Toulx-Sainte-Croix et Pierres Jaumâtres
Comment découvrir ces lieux grâce à des Connaissances Ancestrales? Et comment l’utiliser dans ma vie de tous les jours?
Gaëtane t’accompagne pas à pas. Aucun prérequis demandé. Moment convivial.
Attention le nombre de places est limité !
Inscription par SMS 06 42 47 45 47
ou par mail lenvol.g@gmail.com .
Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 45 47 lenvol.g@gmail.com
