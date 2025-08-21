Toun’Dut: Troc et puces Trégourez

Toun’Dut: Troc et puces Trégourez dimanche 10 mai 2026.

Toun’Dut: Troc et puces

Local Toun’dut sur l’espace Jean Bourhis Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Toun’Dut: Troc et puces le dimanche 10 mai 2026 à la salle Jean Bourhis de Trégourez

Contacts et informations:

Flavie Faucon-Dumont: 07 86 94 24 23

Françoise Philippe: 06 87 93 16 73

Tounduttregourez@gmail.com .

Local Toun’dut sur l’espace Jean Bourhis Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 87 93 16 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Toun’Dut: Troc et puces Trégourez a été mis à jour le 2025-08-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou