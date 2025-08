Tounoi de palets Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Venez vous affronter au tournoi de palets vendéens du Chifoumi

Sur inscription. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Come and compete in the Chifoumi Vendée shuffleboard tournament

German :

Treten Sie beim Chifoumi-Turnier für Shuffleboards aus der Vendée gegeneinander an

Italiano :

Venite a partecipare al torneo di shuffleboard di Chifoumi Vendée

Espanol :

Venga a competir en el torneo de tejo Chifoumi Vendée

