Toupetituli au château ! Château de Grignan Grignan
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan Drôme
Tarif : 8 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Lecture-visite en famille (moins de 4 ans)
Un moment imaginé spécialement pour les tout-petits autour d'un temps de lecture sur la thématique des fables et autres histoires d'animaux, suivi d'une découverte du parcours de visite.
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 56 leschateaux@ladrome.fr
Family reading-visit (under 4)
Specially designed for toddlers, a reading time on the theme of fables and other animal stories, followed by a discovery of the tour route.
