Toupie sound multivibe spécial remix #2 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Toupie sound multivibe spécial remix #2

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 22:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Après une première édition mémorable au Makeda, le collectif Toupie Sound revient pour une seconde édition en mode Boiler 360°. En line-up Line-up B2B exclusif LaRouz’ ✕ Leko (un gars/une fille).

Il est temps de ressortir ton vieux MP3 iPod et direction le TOP 50 des tubes, des années 90 à aujourd’hui !



Une Soirée 100 % REMIX ! Vos hits préférés revisités sur des rythmes house, électro & bouncy



LA ROUZ’

La Rouz’ est un DJ du Collectif Toupie Sound, connu pour leurs soirées Multivibe qui fédère lors de soirées festives à Marseille. DJ survolté et toujours chaud pour retourner le dancefloor, La Rouz’ a préparé un Set entre nostalgie 2000’s et techno bouncy, le combo parfait pour danser, chanter et crier







LEKO

Leko, une DJ voyageuse cosmique musicale débarque pour un set spécial ! Entre sons emblématiques des années 2000 remixés, survitaminés, elle tisse des transitions où nostalgie et énergie s’entrelacent. Prépare-toi à un voyage dans le temps version dancefloor ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

After a memorable first edition at Makeda, the Toupie Sound collective returns for a second edition in 360° Boiler mode. Exclusive B2B line-up: LaRouz? ? Leko (one guy/one girl).

