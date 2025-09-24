Touptinema Bibliothèque Toki-Toki Bidart
Touptinema Bibliothèque Toki-Toki Bidart mercredi 24 septembre 2025.
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-09-24 2025-09-29 2025-11-26 2025-12-17
Des séances de cinéma plus courtes et adaptées aux tout-petits, pour découvrir le cinéma comme les grands !
Le Cube . Projection de films . Public jeune jusqu’à 5 ans . 30mn .
Bibliothèque Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22
