Touques’n Roll Back Seat Bingo & The Night’s Cats Touques 26 juillet 2025 19:00

Calvados

Touques’n Roll Back Seat Bingo & The Night’s Cats Place de la mairie Touques Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

2025-07-26

Un classique depuis 2019, devenu incontournable, la soirée Touques N’Roll transforme la place de la Mairie et laisse l’espace aux rockers ! Un rendez-vous familial et musical à ne pas manquer.

Cette année, deux groupes rejoignent la scène de Touques Back Seat Bingo et The Night’s Cats.

Place de la mairie

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Touques’n Roll Back Seat Bingo & The Night’s Cats

A classic since 2019, the Touques N?Roll evening transforms the Place de la Mairie and gives space to rockers! A musical family event not to be missed.

This year, two bands join the Touques stage: Back Seat Bingo and The Night?s Cats.

German : Touques’n Roll Back Seat Bingo & The Night’s Cats

Ein Klassiker seit 2019, der mittlerweile unumgänglich ist: Der Abend Touques N?Roll verwandelt den Rathausplatz und überlässt den Rockern den Raum! Ein Familien- und Musikevent, das Sie nicht verpassen sollten.

Dieses Jahr stoßen zwei Bands zur Bühne von Touques: Back Seat Bingo und The Night?s Cats.

Italiano :

Un classico dal 2019, la serata Touques N?Roll trasforma la Place de la Mairie e dà spazio ai rocker! Un evento musicale per famiglie da non perdere.

Quest’anno, due band si uniranno al palco di Touques: Back Seat Bingo e The Night’s Cats.

Espanol :

Un clásico desde 2019, la velada Touques N’Roll transforma la Place de la Mairie y ¡da espacio a los rockeros! Un evento musical familiar que no se puede perder.

Este año, dos bandas se unen al escenario Touques: Back Seat Bingo y The Night’s Cats.

