Touquet Golf Square Le Touquet-Paris-Plage
Touquet Golf Square Le Touquet-Paris-Plage lundi 20 avril 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Touquet Golf Square
Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Venez vous initier et jouer gratuitement au golf en découvrant les jardins de la ville.
Avec clubs et balles, en toute sécurité, parcours créés dans les jardins de la Ville du Touquet, au départ du Palais des Congrès.
(Pour tous âges et tous publics).
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
– Jardins du Palais des Congrès 2 parcours
– Parc Fernand Holuigue 1 parcours
– Parc des pins 1 parcours
– Jardin d’Ypres 5 parcours
Cet événement est créé et organisé par la société GOLF FIRST, avec le soutien de la Ville du Touquet et de la Fédération Française de Golf.
Inscription et retrait du matériel au chalet dans les pelouses au Palais des Congrès.
(Pièce d’identité en garantie) .
Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Touquet Golf Square Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-01 par Laury LEPRETRE
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