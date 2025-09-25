Tour Charlie Winston Salle polyvalente Gisors

Tour Charlie Winston

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo , tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois.

Son cinquième album, paru chez Tôt Ou Tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu. Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert.

Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté.

Durée 1h30

Tout public

Placement libre assis .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

