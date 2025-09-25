Tour Charlie Winston Salle polyvalente Gisors
Tour Charlie Winston Salle polyvalente Gisors samedi 7 mars 2026.
Tour Charlie Winston
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo , tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois.
Son cinquième album, paru chez Tôt Ou Tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu. Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert.
Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté.
Durée 1h30
Tout public
Placement libre assis .
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr
English : Tour Charlie Winston
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tour Charlie Winston Gisors a été mis à jour le 2025-09-25 par Vexin Normand Tourisme