TOUR COMMINGES PYRENEES Saint-Gaudens 28 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

TOUR COMMINGES PYRENEES 31 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Après le succès rencontré l’année passée, Comminges Bike, fruit de la fusion entre St Go Cyclisme Comminges (organisateur de l’édition 2024) et Comminges VTT, renouvelle cette Course cycliste par équipes pour les licenciés UFOLEP des catégories 1, 2 et 3.

Circuit tracé sur les 3 communautés de Communes du PETR Comminges Pyrénées Pyrénées Haut Garonnaises , Cagire Garonne Salat et Coeur Coteaux Comminges + Passage dans les Hautes Pyrénées sur la Com Co Nestes Barousse. Limité à 150 coureurs.

=> 1 étape de 84km le 28/06 ap midi départ du centre de St Gaudens passage dans les Hautes Pyrénées ascension du col de Menté et arrivée à la station du Mourtis.

=> Repas de soir et nuitée pris en charge par le club organisateur sur le commune d’Aspet

=> 1 étape de 72km le 29/06 matin départ d’Aspet Arrivée à Labarthe Rivière.

=> Repas du midi pris en charge par le club organisateur avec un traiteur local.

=> 1 étape de 61 km le 29/06 ap midi Départ de Labarthe Rivière Arrivée au centre de St Gaudens

=> Cérémonie protocolaire à la salle du Belvédère de St Gaudens.

Tarif Gratuit pour les spectateurs

Engagement 50€/ coureur avec repas de midi compris et 16€ pour les accompagnants pour le repas de midi.

Prix de l’hébergement en demi-pension = 40€/personne/nuit

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 50 .

31 Boulevard Jean Bepmale

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Following last year?s success, Comminges Bike, the result of a merger between St Go Cyclisme Comminges (organizer of the 2024 event) and Comminges VTT, is repeating this team race for UFOLEP licensees in categories 1, 2 and 3.

German :

Nach dem Erfolg im letzten Jahr wiederholt Comminges Bike, das aus dem Zusammenschluss von St Go Cyclisme Comminges (Organisator der Ausgabe 2024) und Comminges VTT hervorgegangen ist, dieses Radrennen für UFOLEP-Lizenzinhaber der Kategorien 1, 2 und 3 als Mannschaftswettbewerb.

Italiano :

Dopo il successo dello scorso anno, Comminges Bike, frutto della fusione tra St Go Cyclisme Comminges (organizzatore dell’evento del 2024) e Comminges VTT, ripropone questa gara a squadre per i titolari di licenza UFOLEP nelle categorie 1, 2 e 3.

Espanol :

Tras el éxito del año pasado, Comminges Bike, fruto de la fusión entre St Go Cyclisme Comminges (organizadores del evento de 2024) y Comminges VTT, repite esta carrera por equipos para los titulares de licencia UFOLEP de las categorías 1, 2 y 3.

L’événement TOUR COMMINGES PYRENEES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE