Tour complet du Boulevard Nature à vélo, avec Cyclamaine – RV devant l’église Saint-Martin Le Mans 24 juin 2025 09:30

Sarthe

Tour complet du Boulevard Nature à vélo, avec Cyclamaine RV devant l’église Saint-Martin Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Balade VTC avec Cyclamaine

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur des chemins variés ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert de Cyclamaine obligatoires.

Le 24 juin, nous ferons le tour complet du Boulevard Nature, en sens anti-horaire, 75 km. Pour les bouts manquants, nous passerons au plus près du tracé prévu.

Penser à prendre le pique-nique, de l’eau, du café et 2 ou 3 euros pour un pot.

Attention: INSCRIPTION OBLIGATOIRE, par SMS

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

D’autres balades sur le site de Cyclamaine .

RV devant l’église Saint-Martin Avenue Jean Jaurès

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

