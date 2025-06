Tour cycliste en Perche Emeraude Saint-Martin-des-Monts 21 juin 2025 13:50

Sarthe

Pour sa 14e édition, le « Tour de l’Huisne Sarthoise » devient le « Tour en Perche Émeraude »!

Rendez-vous le samedi 21 juin 2025 pour une course d’exception :

– Départ 13h50 à Saint-Martin-des-Monts.

– Une centaine de cyclistes de haut niveau amateur.

– 112 km à travers 13 communes du Perche Émeraude.

Le parcours 70 km en ligne + 45 km en circuit, avec 3 points chauds et 4 étapes « meilleur grimpeur » avant de terminer par 7 tours autour de Saint-Martin-des-Monts.

Inscrite au calendrier régional des Pays de la Loire, cette course promet de belles performances sportives !

Venez nombreux encourager les coureurs et découvrir notre magnifique territoire ! .

Saint-Martin-des-Monts 72400 Sarthe Pays de la Loire contact@vsfcyclisme.fr

