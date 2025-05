Tour de Bretagne à la Voile 2025 | Perros-Guirec village Départ – Perros-Guirec, 11 juin 2025 07:00, Perros-Guirec.

Côtes-d’Armor

Tour de Bretagne à la Voile 2025 | Perros-Guirec village Départ Port de plaisance Perros-Guirec Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-11

fin : 2025-06-15

2025-06-11

LE rendez-vous immanquable de 2025 !

La 15e édition du Tour de Bretagne à la Voile se tient du 11 au 22 juin 2025 au départ de Perros-Guirec.

Cet événement qui a lieu tous les deux ans, fait parti du Championnat de France Élite de course au large.

La ville a l’honneur d’accueillir le départ de la course et ainsi de mettre en lumière la nouvelle porte du port, inaugurée en février.

La cinquantaine de skippers sont en préparation à Perros-Guirec du 11 au 13 juin et le départ de la première course est donné le 14 juin.

Les marins naviguent vers Saint-Malo, puis Port-La-Forêt avec une arrivée prévue à Quiberon.

LE PROGRAMME

Mercredi 11 juin 9h Contrôles de jauge et sécurité

Jeudi 12 juin

8h Contrôles de jauge et sécurité

17h00 Café de la marine (ouvert au public) émission de télévision

17h30 Briefing des concurrents

Vendredi 13 juin

Ouverture du Village à Perros-Guirec & Prologue en Baie de Perros-Guirec

8h Contrôles de jauge et sécurité

16h30 Ouverture du village

18h Présentation des équipages

19h30 Prologue

22h* Arrivée prologue

Samedi 14 juin

Parcours en Baie de Perros-Guirec

9h30 Course 1 parcours en Baie de Perros-Guirec

19h30* Arrivée course 1

20h30 Remise des prix prologue et course 1

Dimanche 15 juin

Départ de la course Perros-Guirec > Saint-Malo

10h30 Départ course 2 / Perros-Guirec > Saint-Malo (60 milles) .

Port de plaisance

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 02 83 46

