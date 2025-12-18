Tour de Bretagne cycliste

Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le 59e Tour de Bretagne comptera 7 étapes de Redon à Dinan. Lors de la 5e étape Plogonnec-Lanfais (186 km), le peloton traversera le Pays du roi Morvan par les communes de Roudouallec, Gourin, Langonnet et Plouray. .

Gourin 56110 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tour de Bretagne cycliste Gourin a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan