Tour de Bretagne cycliste Le Faouët

Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
2026-04-28
Le 59e Tour de Bretagne comptera 7 étapes de Redon à Dinan. Lors de la 4e étape Ploërmel-Briec de l’Odet (204,9 km), le peloton traversera le Pays du roi Morvan par les communes de Lignol, Kernascléden, Le Faouët, Guiscriff. .
Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne
