Guerlédan

Tour de Bretagne

Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

L’étape reine de cette 59ème édition emmènera les coureurs du pays de Quimper vers les Côtes-d’Armor. Il s’agit très certainement de l’étape la plus difficile jamais tracée sur un Tour de Bretagne. Il faudra gravir pas moins de 3100 mètres de dénivelé positif en 186 kilomètres, dont plus de la moitié sur les 70 derniers kilomètres. A partir de Guerlédan, c’est une guerre totale qui est annoncée. Entre les bonifications (malicieusement placées) à aller chercher quelques kilomètres seulement après le sommet de Mûr-de-Bretagne et le circuit final de Lanfains particulièrement difficile, le classement général devrait être bien éclairci au soir de cette 5e étape. .

Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Tour de Bretagne Guerlédan a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Bretagne Centre