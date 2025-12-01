Tour de calèche avec le Père Noël Saint-Pair-sur-Mer

Tour de calèche avec le Père Noël

174 Rue Saint-Michel Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Départ de la calèche d’Andréa du parking de l’EHPAD pour une balade avec les enfants, le Père Noël et les lutins.

Renseignements Facebook ASAC .

174 Rue Saint-Michel Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

