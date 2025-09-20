Tour de Chamaret Chamaret

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-20

La tour de Chamaret est à l’origine un donjon construit au 12ème siècle qui faisait partie d’une forteresse médiévale achevée au 14ème siècle. Elle mesure 32,5 mètres de Hauteur avec une vue exceptionnelle au sommet.

Tour de Chamaret Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 96 56 26 tourdechamaret@gmail.com

English :

The Chamaret tower was originally a keep built in the 12th century as part of a medieval fortress completed in the 14th century. It measures 32.5 meters in height, with an exceptional view from the top.

German :

Der Turm von Chamaret war ursprünglich ein im 12. Jahrhundert errichteter Bergfried, der zu einer mittelalterlichen Festung gehörte, die im 14. Der Turm ist 32,5 Meter hoch und bietet von oben einen außergewöhnlichen Ausblick.

Italiano :

La torre di Chamaret era originariamente un torrione costruito nel XII secolo come parte di una fortezza medievale completata nel XIV secolo. È alta 32,5 metri e dalla sua sommità si gode di una vista eccezionale.

Espanol :

La torre de Chamaret era originalmente un torreón construido en el siglo XII como parte de una fortaleza medieval completada en el siglo XIV. Tiene 32,5 metros de altura y desde su cima se disfruta de una vista excepcional.

