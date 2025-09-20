Tour de Chamaret La tour de Chamaret Chamaret

Tour de Chamaret La tour de Chamaret Chamaret samedi 20 septembre 2025.

Tour de Chamaret 20 et 21 septembre La tour de Chamaret Drôme

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La tour de Chamaret est à l’origine un donjon construit au 12ème siècle qui faisait partie d’une forteresse médiévale dont il reste aussi une autre tour qui a servit de pigeonnier au 16ème siècle. Elle est en parfait état de conservation et vous pouvez accéder au sommet pour avoir une vue exceptionnelle à 360 degrés sur le château de Grignan, les Préalpes, les Baronnies, le mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, les Alpilles et les montagnes du Gard et de l’Ardèche.

Une cloche et 2 carillons ont été installées au sommet de la tour au 19ème siècle et l’on peux observer, à l’intérieur, le mécanisme installé à la même époque et qui actionne les carillons tous les quarts d’heures et la cloche toute les heures. Il fonctionne à l’aide de 3 contrepoids que l’on remonte manuellement.

La tour de Chamaret Le village 26230 Chamaret Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 46 55 85 https://latourdechamaret-astc.jimdo.com/ https://www.facebook.com/la.tour.de.chamaret/ Forteresse féodale réalisée entre le XIIe et le XIVe siècle. Il reste deux tours : le pigeonnier et surtout la grande tour de 33 mètres, très bien conservée avec une vue exceptionnelle sur la Drôme provençale et le Vaucluse sans oublier le Gard, l’Ardèche et les Bouches du Rhône. A l’intérieur de la tour se trouve le mécanisme qui fait sonner les trois cloches datant de 1894. Parkings dans le village puis à pied jusqu’a la tour

La tour de Chamaret est à l’origine un donjon construit au 12ème siècle qui faisait partie d’une forteresse médiévale dont il reste aussi une autre tour qui a servit de pigeonnier au 16ème siècle. en…

©Destombes Benoît