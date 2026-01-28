Tour de chant L’atelier du plateau Paris

Le premier propose des textes élaborés à partir de portraits imaginaires, de confidences oniriques, de mondes interlopes ou d’improbables prosopopées. Le second s’empare de ces matériaux poétiques et les transmute en ce qu’il appelle des « songs ». L’union des deux mène à une œuvre à la croisée de l’expérimentation sonore et formelle. Avec Christine Bertocchi dans le rôle de l’oiseau nocturne au chant halluciné et Lucie Taffin dans celui de la fausse grande fille toute simple à l’accordéon, les deux artistes trouvent la formule magique pour apporter sur scène la couleur bigarrée et étrange de cette collaboration.

Textes, mise en scène : Stéphane Orly – Compositions : Christophe Marti.

avec : Christine Bertocchi, voix, Lucie Taffin, accordéon, voix.

Pour leur Tour de chant, Christine Bertocchi et Lucie Taffin s’associent avec le metteur en scène Stéphane Olry et le compositeur Jean-Christophe Marti.

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/tour-de-chant/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



