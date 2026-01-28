Tour de chant L’atelier du plateau Paris

Tour de chant L'atelier du plateau Paris

Tour de chant L’atelier du plateau Paris vendredi 27 mars 2026.

Le premier propose des textes élaborés à partir de portraits imaginaires, de confidences oniriques, de mondes interlopes ou d’improbables prosopopées. Le second s’empare de ces matériaux poétiques et les transmute en ce qu’il appelle des « songs ». L’union des deux mène à une œuvre à la croisée de l’expérimentation sonore et formelle. Avec Christine Bertocchi dans le rôle de l’oiseau nocturne au chant halluciné et Lucie Taffin dans celui de la fausse grande fille toute simple à l’accordéon, les deux artistes trouvent la formule magique pour apporter sur scène la couleur bigarrée et étrange de cette collaboration.

Textes, mise en scène : Stéphane Orly – Compositions : Christophe Marti.

avec : Christine Bertocchi, voix, Lucie Taffin, accordéon, voix.

Pour leur Tour de chant, Christine Bertocchi et Lucie Taffin s’associent avec le metteur en scène Stéphane Olry et le compositeur Jean-Christophe Marti.
Le vendredi 27 mars 2026
de 20h00 à 22h00
payant

Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans
Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-27T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau  75019 Paris
https://atelierduplateau.org/evenement/tour-de-chant/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/


Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire