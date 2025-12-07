Tour de Cholet Parc des Expositions de La Meilleraie Cholet
Tour de Cholet Parc des Expositions de La Meilleraie Cholet dimanche 7 décembre 2025.
Tour de Cholet
Parc des Expositions de La Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Piétons, cyclistes, skateurs et autres trottinettes se retrouvent sur le périph’ pour l’incontournable Tour de Cholet.
Ce rendez-vous familial par excellence est ouvert à tous !
2 itinéraires au choix 7 km et 14 km
Les départs s’échelonnent de 9h à 10h au Parc de la Meilleraie pour les piétons, les rollers et les cyclistes. .
Parc des Expositions de La Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contactville@choletagglomeration.fr
