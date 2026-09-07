Tour de contes à Cabrerets Cabrerets
mardi 20 octobre 2026 · Cabrerets
Informations pratiques
Cabrerets
Tour de contes à Cabrerets
Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Le réseau de lecture publique du Grand Cahors invite la compagnie L’Arbre à sons pour une tournée de spectacles mêlant musique, conte et théâtre à destination des familles, du 18 au 24 octobre dans les Bibliothèques du Grand Cahors.
Le réseau de lecture publique du Grand Cahors invite la compagnie L’Arbre à sons pour une tournée de spectacles mêlant musique, conte et théâtre à destination des familles, du 18 au 24 octobre dans les Bibliothèques du Grand Cahors.
.
Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Grand Cahors Public Library Network invites the L?Arbre %E0 sons to present a series of performances combining music, storytelling, and theater for families, from October 18 to 24 at the libraries in the Grand Cahors region.
L’événement Tour de contes à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cahors – Vallée du Lot
À voir aussi à Cabrerets (Lot)
- Salon du livre Roman policier Cabrerets 20 septembre 2026
- Ciné-Lot : « C’est quoi l’amour » Cabrerets 1 octobre 2026
- Objectif Préhistoire Festival du film de Préhistoire Cabrerets 2 octobre 2026
- Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais Cabrerets 10 octobre 2026
- Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ? Cabrerets 22 octobre 2026