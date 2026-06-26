Tour de contes à la médiathèque Rue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Jean-Pied-de-Port

Tour de contes à la médiathèque

Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Céline Latasa de la Compagnie le Chant des histoires, nous partage des contes sur le thème des héros de la nature.

Pour petits et grands, à partir de 5 ans. Sur inscription uniquement (places limitées) .

Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr

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English : Tour de contes à la médiathèque

L’événement Tour de contes à la médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque