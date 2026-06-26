Tour de contes à la médiathèque Rue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port
Tour de contes à la médiathèque Rue de la gare Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Tour de contes à la médiathèque
Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Céline Latasa de la Compagnie le Chant des histoires, nous partage des contes sur le thème des héros de la nature.
Pour petits et grands, à partir de 5 ans. Sur inscription uniquement (places limitées) .
Rue de la gare Médiathèque de Garazi Biagorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr
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English : Tour de contes à la médiathèque
L’événement Tour de contes à la médiathèque Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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