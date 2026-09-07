Tour de contes à Pontcirq Pontcirq
dimanche 18 octobre 2026 · Pontcirq
Informations pratiques
Pontcirq
Tour de contes à Pontcirq
56 rue de l’Eglise Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le réseau de lecture publique du Grand Cahors invite la compagnie L’Arbre à sons pour une tournée de spectacles mêlant musique, conte et théâtre à destination des familles, du 18 au 24 octobre dans les Bibliothèques du Grand Cahors.
Le réseau de lecture publique du Grand Cahors invite la compagnie L’Arbre à sons pour une tournée de spectacles mêlant musique, conte et théâtre à destination des familles, du 18 au 24 octobre dans les Bibliothèques du Grand Cahors.
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56 rue de l’Eglise Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
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English :
The Grand Cahors Public Library Network invites the L?Arbre %E0 sons to present a series of performances combining music, storytelling, and theater for families, from October 18 to 24 at the libraries in the Grand Cahors region.
L’événement Tour de contes à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cahors – Vallée du Lot
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